الملعب التونسي يعلن رفع عقوبة المنع من الانتداب

أعلن الملعب التونسي اليوم الجمعة عن نجاح الهيئة المديرة للنادي في رفع عقوبة المنع من الانتداب، والتي كانت مسلطة على الفريق بعد تسوية الملف المتعلق باللاعب السابق غي مبينزا.

ويأتي ذلك قبل نحو أسبوع من موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي سيستهلها الفريق بلقاء مستقبل سليمان خارج ميدانه ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى فرق الملعب التونسي ومستقبل سليمان والأولمبي الباجي والنجم الساحلي واتحاد بن قردان والنادي الافريقي وقوافل قفصة.





...





