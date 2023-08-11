Babnet

الملعب التونسي يعلن رفع عقوبة المنع من الانتداب

Publié le Vendredi 11 Août 2023 - 14:14 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلن الملعب التونسي اليوم الجمعة عن نجاح الهيئة المديرة للنادي في رفع عقوبة المنع من الانتداب، والتي كانت مسلطة على الفريق بعد تسوية الملف المتعلق باللاعب السابق غي مبينزا.
ويأتي ذلك قبل نحو أسبوع من موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي سيستهلها الفريق بلقاء مستقبل سليمان خارج ميدانه ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وتضم المجموعة الأولى فرق الملعب التونسي ومستقبل سليمان والأولمبي الباجي والنجم الساحلي واتحاد بن قردان والنادي الافريقي وقوافل قفصة.

...




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271352


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 11 أوت 2023 | 24 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:54
19:18
16:11
12:32
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-25
31°-24
34°-23
35°-25
  • Avoirs en devises
    23646,1

  • (10 août)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,08496 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 août)   533,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*