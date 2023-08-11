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البريد التونسي يصدر 23 طابعا بريديا  لـ"نساء تونسيات"

Publié le Vendredi 11 Août 2023 - 12:20 قراءة: 0 د, 34 ث
      
اصدرالبريد التونسي، الجمعة، بالشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، 23 طابعا بريديا لـ"نساء تونسيّات"، وذلك بمناسبة الإحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل 13 أوت من كل سنة.

ويتنزل هذا الاصدار، وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي، في إطار تخليد أثر ونضال نساء تونسيّات مميّزات وتثمينا لأعمالهنّ الجليلة في خدمة تونس في مختلف المجالات.

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ولقد تم اختيار صاحبات هذه الطوابع البريدية، من قبل لجنة تضم نخبة من الجامعيين والمثقفين، احدثتها وزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن منذ العام الماضي.

وتعرض هذه الطوابع البريدية والمنتوجات المتصلة بها للبيع، ابتداء من يوم 13 أوت 2023 بجـميع مكاتب البــريد، كــما يمكن اقتناؤها عن بـعد عبر الأنترنات من خلال النفاذ إلى موقع www.e-stamps.poste.tn .


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