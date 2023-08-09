Babnet

بطولة الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

Publié le Mercredi 09 Août 2023 - 16:46 قراءة: 0 د, 31 ث
      
في ما يلي تعيينات مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستقام ايام 19 و20 و23 اوت الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر :


المجموعة الاولى
...


السبت 19 اوت 2023
ملعب سليمان
مستقبل سليمان-الملعب التونسي
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان-النادي الافريقي
الاربعاء 23 اوت 2023
ملعب يحدد لاحقا (دون حضور جمهور)
الاولمبي الباجي-النجم الساحلي
قوافل قفصة معفى


المجموعة الثانية
السبت 19 اوت 2023
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي-مستقبل المرسى
الاحد 20 اوت 2023
ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي-النادي البنزرتي
ملعب المتلوي
نجم المتلوي-اتحاد تطاوين
الاتحاد المنستيري معفى



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271239


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 09 أوت 2023 | 22 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:57
19:20
16:11
12:32
05:31
03:53
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet31°
29° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
32°-22
31°-24
32°-24
31°-25
  • Avoirs en devises
    23405,3

  • (8 août)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,38061 DT        1$ =3,08266 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 août)   669,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*