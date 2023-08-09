بطولة الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

في ما يلي تعيينات مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستقام ايام 19 و20 و23 اوت الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر :





المجموعة الاولى



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السبت 19 اوت 2023

ملعب سليمان

مستقبل سليمان-الملعب التونسي

ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان-النادي الافريقي

الاربعاء 23 اوت 2023

ملعب يحدد لاحقا (دون حضور جمهور)

الاولمبي الباجي-النجم الساحلي

قوافل قفصة معفى





المجموعة الثانية

السبت 19 اوت 2023

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي-مستقبل المرسى

الاحد 20 اوت 2023

ملعب الطيب المهيري

النادي الصفاقسي-النادي البنزرتي

ملعب المتلوي

نجم المتلوي-اتحاد تطاوين

الاتحاد المنستيري معفى



