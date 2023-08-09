بطولة الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

في ما يلي تعيينات مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستقام ايام 19 و20 و23 اوت الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر :
المجموعة الاولى
المجموعة الاولى
السبت 19 اوت 2023
ملعب سليمان
مستقبل سليمان-الملعب التونسي
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان-النادي الافريقي
الاربعاء 23 اوت 2023
ملعب يحدد لاحقا (دون حضور جمهور)
الاولمبي الباجي-النجم الساحلي
قوافل قفصة معفى
المجموعة الثانية
السبت 19 اوت 2023
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي-مستقبل المرسى
الاحد 20 اوت 2023
ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي-النادي البنزرتي
ملعب المتلوي
نجم المتلوي-اتحاد تطاوين
الاتحاد المنستيري معفى
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