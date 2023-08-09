وزارة التربية تنشر النتائج الأولية لحركة النقل لمدرسي التعليم الابتدائي لسنة 2023 وتحدّد 15 أوت آخر أجل لقبول الاعترضات

دعت وزارة التربية، اليوم الإربعاء في بلاغ لها مدرّسات ومدرّسي التعليم الابتدائي المشاركين في حركة النقل الدورية لمدرسي التعليم الابتدائي لسنة 2023، إلى الإطلاع بداية من اليوم على النتائج الأولية للحركة المذكورة على فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية https://khadamet.education.tn
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وحددت وزارة التربية تاريخ 15 أوت الجاري كآخر أجل لقبول الاعتراضات المرفقة بالوثائق المدعمة والتي تودع مباشرة بمقر المندوبية الجهوية للتربية التي يرجع إليها كل مترشح بالنظر.
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وحددت وزارة التربية تاريخ 15 أوت الجاري كآخر أجل لقبول الاعتراضات المرفقة بالوثائق المدعمة والتي تودع مباشرة بمقر المندوبية الجهوية للتربية التي يرجع إليها كل مترشح بالنظر.
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