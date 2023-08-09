Babnet

وزارة التربية تنشر النتائج الأولية لحركة النقل لمدرسي التعليم الابتدائي لسنة 2023 وتحدّد 15 أوت آخر أجل لقبول الاعترضات

Publié le Mercredi 09 Août 2023 - 15:19 قراءة: 0 د, 22 ث
      
دعت وزارة التربية، اليوم الإربعاء في بلاغ لها مدرّسات ومدرّسي التعليم الابتدائي المشاركين في حركة النقل الدورية لمدرسي التعليم الابتدائي لسنة 2023، إلى الإطلاع بداية من اليوم على النتائج الأولية للحركة المذكورة على فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية https://khadamet.education.tn
.
وحددت وزارة التربية تاريخ 15 أوت الجاري كآخر أجل لقبول الاعتراضات المرفقة بالوثائق المدعمة والتي تودع مباشرة بمقر المندوبية الجهوية للتربية التي يرجع إليها كل مترشح بالنظر.

...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271236


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 09 أوت 2023 | 22 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:57
19:20
16:11
12:32
05:31
03:53
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet31°
29° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
32°-22
31°-24
32°-24
31°-25
  • Avoirs en devises
    23405,3

  • (8 août)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,38061 DT        1$ =3,08266 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 août)   669,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*