رئيس الحكومة يلتقي مفتي الجمهورية

مثلت برامج عمل ديوان الإفتاء ودوره الطلائعي في الفكر والتنوير وإعلاء قيم التسامح وفقا للمنهج الإسلامي الزيتوني المنفتح، ابرز محاور لقاء رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة بمفتي الجمهورية التونسية سماحة الشيخ هشام بن محمود.

وتوجّه مفتي الجمهورية بتهانيه إلى رئيس الحكومة بمناسبة توليه مهامه متمنيا له النجاح والتوفيق لما فيه مصلحة البلاد.







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