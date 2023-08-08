وزير الإقتصاد والمنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس يتباحثان فرص مزيد تعزيز التعاون

إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد يوم الثلاثاء 8 أوت 2023 ب Arnaud Peral المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس .

وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى مختلف أوجه التعاون القائم بين تونس والمنظمة الأممية وبرامج الدعم الفني والمشاريع الجاري تنفيذها لا سيما المتعلق منها بالتنمية البشرية و دعم ريادة الأعمال لفائدة الشباب والمرأة ومقاومة الفقر و غيرها من البرامج.



كما تم التعرض خلال اللقاء الي تقدم تونس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD) إلى جانب البرامج المزمع تنفيذها في المرحلة القادمة في هذا الإتجاه، في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس في افق سنة 2035 و المخطط التنموي 2023-2025 بما يعزز تصدر بلادنا المرتبة الأولى إفريقيا في هذا المجال.



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وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تفعيل صندوق التشغيل و الشباب الذى تم إقراره مؤخرا بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ، مشددين على أهمية هذا الصندوق في تجسيم برامج التمكين الإقتصادي وريادة الأعمال خاصة للشباب والمرأة و توفير الفرص لإحداث مواطن شغل جديدة وللإندماج في الدورة الإقتصادية الوطنية الي جانب دفع التنمية خاصة في الجهات والمناطق الداخلية.

و أكد الجانبان في هذا السياق على أهمية تعبئة الموارد المالية الضرورية لهذا الصندوق بالتعاون مع الشركاء على المستوي الثنائي ومتعدد الأطراف بما يضمن له الإستدامة والنجاعة في تحقيق الأهداف المرجوة مع الحرص على توفير التكوين والمرافقة اللازمتين للمستفدين ضمانا لنجاح المشاريع و ديمومتها.