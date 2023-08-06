جمهور مهرجان بنزرت الدولي يلتقي مجددا بوجيهة الجندوبي في "بيغ بوسا"

ضمن فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان بنزرت الدولي وأمام حضور جماهيري محترم العدد جاء خصيصا لملاقاة الفنانة وجيهة الجندوبي في عملها المسرحي "بيغ بوسا، الفصل 80" التي تعرض في مهرجان بنزرت للمرة الثالثة والثانية على التوالي، تابع جمهور بنزرت هذا العمل في رابع السهرات المسرحية المبرمجة ضمن الدورة الحالية.

هذه المسرحية ذات الطابع السياسي والاجتماعي، تروي قصة موظفة تدعى "جليلة" وقد تلقت إرسالية قصيرة مفادها تعيينها في منصب وزيرة مما جعلها تدخل في دوامة من الحيرة والتساؤلات المتكررة حول المستقبل الذي ينتظرها في آداء مهامها الجديدة.

ومن خلال هذا العمل الذي كتبت نصه وجيهة الجندوبي، سعت "البيغ بوسا" إلى تسليط الضوء على الواقع المعيش في تونس منذ الثورة وإلى يومنا هذا بالإضافة إلى الوضع السياسي الراهن ومقارنة بنسخة العام الفارط، فقد طعمت الممثلة نصها بإضافات على ضوء المستجدات السياسية والأحداث الجارية.

وفضلا عن الآداء المتميز لوجيهة الجندوبي وحركتها المدروسة على الركح لنحو ساعتين من الزمن، فقد تميزت المسرحية بعرض مقاطع فيديو على شاشة عملاقة ومقاطع موسيقية مرافقة لحركة الممثلة ونصها المنطوق.



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وعلى مدى نحو 120 دقيقة سلطت وجيهة الجندوبي، من خلال "البيغ بوسا"، الضوء على عديد الظواهر في مجتمعنا بطريقة فيها كثير من السخرية والفكاهة الممزوجة بالألم والدعوة إلى التفكير في الوضع الراهن.

وسيكون الموعد القادم لجمهور الدورة 40 لمهرجان بنزرت الدولي مع الموسيقى حيث يتابع المولعون بفن الراب مساء غد الإثنين عرضا للفنان مروان الجبالي المعروف بكنية "نوردو" وتتراوح أسعار تذاكر الدخول لهذا الحفل بين 15 و 25 دينارا وفق ما جاء في بلاغ صادر عن لجنة التنظيم.