في زيارة الى ولاية القيروان : وزير الشباب والرياضة يعاين وضعية ملعب حمدة العواني والمركز الجهوي لألعاب القوى

اطلع وزير الشباب والرياضة كمال دقيش خلال زيارته الميدانية الى ولاية القيروان امس السبت على وضعية ملعب حمدة العواني الذي يشهد تعطل اشغال توسعة المدارج منذ 2017 بإذن قضائي.

وافادت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة انه تم الاتفاق خلال هذه الزيارة على عقد جلسة عمل بمقر الوزارة بحضور كل الأطراف والهياكل المعنية لايجاد الحلول واستكمال الاشغال.

كما ادى الوزير الذي كان مرفوقا بوالي الجهة محمد بورقيبة والوفد المرافق لهما زيارة للمركز الجهوي لألعاب القوى، وقد تم الاتفاق بخصوصه على انجاز القسط الوظيفي الأول من مشروع اشغال التوسعة التي ستشمل المبيت والمطبخ وحجرات الملابس والوحدات الصحية وقاعة تقوية العضلات الى جانب تدارس امكانية إضافة مدارج ومسلك صحي لشبان النوادي.

وبخصوص دار الشباب شارع فاس، اذن وزير الشباب والرياضة بتوفير اعتمادات اضافية تقدر بحوالي 700 الف دينار وتغطية العجز بالصفقة لمواصلة أشغال الصيانة والتهيئة التي تشمل تقوية الهيكل الحامل وبناء مقر لدور الشباب المتنقلة وتهيئة حجرات الملابس والوحدات الصحية.



...



هذا واطلع كمال دقيش بالمناسبة على مختلف الأنشطة التي تنظمها هذه المؤسسة الشبابية واحتضانها لعديد التظاهرات والدورات التكوينية على غرار الملتقى الوطني لاذاعات الواب من خلال راديو ويب ميغا.