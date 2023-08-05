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كأس العالم للسيدات 2023: المنتخب الياباني يتأهل للدور ربع النهائي بفوزه على النرويج 3 - 1

Publié le Samedi 05 Août 2023 - 17:12 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تأهل المنتخب الياباني لكرة القدم للسيدات إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم 2023 المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا، عقب فوزه على المنتخب النرويجي 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث تقدم المنتخب الياباني بهدف سجلته إنغريد إنجين لاعبة المنتخب النرويجي بالخطأ في مرمى فريقها في الدقيقة 15 وتعادل المنتخب النرويجي عن طريق جورو ريتين في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب الياباني في تسجيل هدفين عن طريق ريسا شيميزو وهيناتا ميازاوا في الدقيقتين 50 و81.
...

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الياباني في الدور ربع النهائي مع الفائز من المباراة التي ستجمع غدا الأحد بين المنتخبين السويدي والأمريكي.


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