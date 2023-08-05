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الدورة 36 للمهرجان الصيفي بمقرين من 6 إلى 19 أوت 2023

Publié le Samedi 05 Août 2023 - 14:45 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تلتئم فعاليات الدورة 36 للمهرجان الصيفي بمقرين من 6 إلى 19 أوت 2023 بمسرح الهواء الطلق بمقرين.
ووفق بلاغ صادر عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس فإن افتتاح هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية المهرجان الصيفي بمقرين، سيكون مع عرض بعنوان “طريزة” للفنان عبد الكريم الباسطي يوم غد الأحد 6 أوت.

وتتواصل بقية السهرات، والتي تنطلق جميعها على الساعة العاشرة مساء، مع عرض الشاب مامو في سهرة يوم 7 أوت، وعرض للفنان وليد الصالحي يوم 10 أوت .
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ويقدم الفنان المنشط نجيب قيبان سهرة تنشيطية مساء يوم 11 أوت وسيقام في اليوم ذاته معرض للصناعات التقليدية.

ويفسح المجال للفن الرابع حيث يتابع الجمهور مساء 13 أوت عرضا مسرحيا بعنوان “تفريكة” للسعد عثمان والمنجي بن سعيد ومساء يوم 16 أوت عرض مسرحية بنات سعاد.

ويكون الموعد مع الموسيقى مجددا يوم 17 أوت في سهرة تحييها الشابة ريمة فيما تختتم الدورة يوم 19 أوت مع سهرة تحييها الفنانة زينة القصرينية.


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