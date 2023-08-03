تجارة إلكترونية: تكوين في تونس للنفاذ إلى تمويل المشاريع، في أكتوبر 2023 ، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

ينظم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة المالية ورشة عمل حول التحسيس والتكوين للنفاذ إلى التمويل بالنسبة لمشاريع التجارة الإلكترونية وذلك أيام 3 و4 و5 أكتوبر 2023 بتونس العاصمة، وفق ما نشرته، الخميس، وزارة التجارة وتنمية الصادرات.



وسيتمّ انتقاء 30 مشارك ومشاركة من كافة ولايات تونس من بين باعثي مشاريع التجارة الالكترونية الذين استجابوا لدعوة الترشح لهذه الدورة التكوينية التي أطلقتها والتي تتواصل إلى غاية 31 أوت 2023.

وسيتم إشعار الأشخاص الذين تم قبولهم عبر البريد الإلكتروني لتأكيد مشاركتهم في أجل أقصاه يوم 12 سبتمبر 2023.



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وتندرج هذه الدورة، حسب الوزارة، في إطار إنجاز خطة العمل 2022/2023 لتطوير التجارة الالكترونية في تونس Tunisia eT Ready التي تم إطلاقها اثر دراسة لتقييم المناخ العام للتجارة الإلكترونية والنقائص في المجال.



ومن المنتظر أن يتم تنفيذ هذه الخطة في 6 محاور رئيسية تتضمن 22 إجراء تهم جاهزية التجارة الإلكترونية وصياغة الإستراتيجيات وتعزيز التنسيق والحوار بين مختلف الوزارات بخصوص عديد المسائل المرتبطة بهذا المجال سواء بالسوق المحلية أو الموجهة للتصديروتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص وتوعية المستهلك من خلال إنشاء بوابة موحدة للتجارة الإلكترونية في تونس وخاصة تنظيم خدمات مؤسسات البريد وإيصال الطرود وتفعيل المجلس التجاري للتجارة الإلكترونية المعطل وحماية مستعملي التجارة الالكترونية من الجانب القانوني وتنمية الكفاءات.

