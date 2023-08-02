رئيس الجمهورية يشرف بقصر الحكومة بالقصبة على موكب تسلّم أحمد الحشاني مهامه رئيسا للحكومة

­­ أشرف رئيس الجمهوربة، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، على موكب تسلّم أحمد الحشاني مهامه رئيسا للحكومة، خلفا لنجلاء بودن رمضان.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية أمام قصر الحكومة بالقصبة، بالخصوص رئيسة الحكومة السابقة ورئيس الحكومة الجديد.

يُذكر أن الرئيس قيس سعيّد، كان قرر مساء أمس الثلاثاء، إنهاء مهام نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها والذي أدّى بعد ذلك، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بقصر قرطاج.





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