الرابطة المحترفة الأولى: قوافل قفصة يتعاقد مع اللاعب بلال مقنم

أعلن القوافل الرياضية بقفصة اليوم الثلاثاء التعاقد مع اللاعب بلال مقنم لمدة موسمين قادما من فريق النجم الرياضي الساحلي.

ويشغل بلال مقنم صاحب الـ 21 عاما خطة ظهير أيمن.

يذكر أنّ القوافل الرياضية بقفصة العائد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى سيخوض المرحلة الأولى من البطولة ضمن المجموعة الأولى، الى جانب فرق النجم الساحلي والأولمبي الباجي والنادي الافريقي واتحاد بن قردان

ومستقبل سليمان والملعب التونسي .



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وسيخوض القوافل الرياضية بقفصة أول مباراة له في بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الجديد 2023-2024 خارج ميدانه أمام النادي الافريقي، في اطار الجولة الثانية.