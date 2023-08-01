الكاف: الشروع في تنفيذ حلول عملية لتلافي النقص الحاصل في مياه الشرب ببعض المناطق

يتواصل العمل في ولاية الكاف على تلافي إشكاليات النقص الحاصل في التزوّد بالماء الصالح للشرب خلال هذه الصائفة، وذلك من خلال الشروع في تنفيذ حلول عملية لفائدة بعض مناطق الجهة التي تعاني من العطش والتي شهدت تحسّنا تبعا للزيارات الميدانية التي قام بها المعتمد الاول المكلف بتسيير الولاية نزار الجمعاوي صحبة كل الأطراف المتدخلة إلى عدد منها.



وفي هذا الإطار، اتّفقت السلط الجهوية مع صاحب بئر خاصة من أجل ربطها بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لفائدة متساكني منطقة بهرة بمعتمدية نبر، ومن المنتظر الإنتهاء من الإجراءات القانونية وأشغال الربط في أقرب الآجال.

كما تم بمعتمدية الكاف الشرقية دمج الجمعية المائية المليكات والجمعية المائية الجدارة وتركيز هيئة تسييرية بصفة وقتية، وذلك بغرض تحسين التصرّف في كميات الماء المتوفرة والعمل على حسن توزيعها والحد من الربط العشوائي.



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ونجحت إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بدورها في إيجاد حلول عملية لإيصال الماء الصالح للشرب لفائدة متساكني عمادة تل الغزلان بمعتمدية نبر، من خلال الاتفاق على تفقّد وصيانة قناة الماء الصالح للشرب من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في مرحلة أولى، وإنجاز تجربة ضخ، وإيصال الماء إلى الخزان الرئيسي.

وفي سياق متصل، تم حل مشكلة تزويد منطقة العصفورية بالكاف الغربية بالماء الصالح للشرب، وذلك عبر ربط بئر الجمعية المائية دور السند بشبكة الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بغرض توفير3 لترات في الثانية لتدعيم التزود بالماء الصالح للشرب في المنطقة، ومن المنتظر الإنتهاء من بقية الأشغال قريبا بهدف فصل شبكة العصفورية عن باقي الشبكات وتزويد المنطقة المذكورة بصفة منتظمة.