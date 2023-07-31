وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، شدّد، خلال جلسة عمل مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، بقصر الحكومة بالقصبة يوم 27 جويلية 2023، على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة، لوقف العمل بإجراء تصنيف المخابز الى مصنّفة وغير مصنّفة، الذي يطبق منذ سنة 2011 ، وتوحيد أصناف الخبز، باعتبار أن هذه المسألة هي "خط أحمر بالنسبة الى التونسيين".واعتبر سعيّد، أن بيع الخبز بأسعار متفاوتة بين الأثرياء والفقراء في المخابز "يعد طريقة ملتوية لرفع الدعم".ولفت الى أنّ 1443 مخبزة غير مصنّفة تعرض أصناف الخبز بأسعار مرتفعة وتتحكم في قوت التونسيين، في حين لا تتمكن 3337 مخبزة مصنفة أحيانا من توفير الكميات اللازمة من الخبز للطبقة الفقيرة.وأبرز ضرورة الحدّ مما وصفه ب "التلاعب"، خاصة وأن 270 مخبزة مصنّفة منعت، حاليا، من التزود لثبوت تحيّلها وبيعها للمواد المدعمة للمخابز الأخرى غير المصنفة.