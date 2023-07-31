الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز: أطراف معروفة تتلاعب بالفارينة والسميد وتتسبب في خسائر يومية بالمليارات للدولة

أكد عضو الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، الصادق الحبوبي، اليوم الإثنين 31 جويلية 2023، أن أصحاب محلات صناعة المرطبات يتحصلون على الفارينة المدعمة.



وخلال حواره في ماتينال اذاعة شمس، أضاف الصادق الحبوبي، أن سعر الفارينة الرفيعة يبلغ 180 دينارا لكن أصحاب محلات المرطبات يتحصلون عليها مقابل 65 دينارا فقط.





أزمة الخبز بدأت في الانفراج وبداية من هذا الأسبوع لن نرى الصفوف أمام المخابز



أحزاب سياسية وراء المطاحن المُتنفذة

وأبرز الصادق الحبوبي بأن الدولة تسجل خسائر يومية بحوالي 1.7 مليون دينار جراء الفارينة الرفيعة إضافة إلى خسائر تصل إلى مليوني دينار جراء السميد الذي يتم التلاعب به ويقع استعماله أعلاف للحيوانات.ولفت الحبوبي إلى أن الأطراف التي تستعمل مادة السمية كأعلاف معروفين لدى الدولة ووصفهم بـ"الحوت الكبير الذي يتلاعب بالاقتصاد التونسي وقوت التونسيين".وأكد عضو الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز أن أزمة الخبز بدأت في الانفراج منذ 3 أو 4 أيام.وقال الصادق الحبوبي، إنه بداية من هذا الأسبوع لم نجد صفوفا أمام المخابز.وأبرز بأنه تم تخصيص حصص إضافية من الفارينة للمخابز المصنفة تقدر بـ20 بالمائة.وأكد الصادق الحبوبي أن التلاعب بالخبز يتم عن طريق المخابز العشوائية.وأوضح أن بعض المطاحن تتولى دعم المخابز العشوائية مصرحا "المطاحن تموّل هذه المخابز العشوائية فأصبحت تعمل أكثر من المخابز المصنفة.وأضاف الصادق الحبوبي أن هناك مطاحن أصبحت متنفذة وترفض حتى تزويد المخابز بالفارينة وقال "المطاحن هذي ولات تتقوى على الدولة.وشدد على وجود أحزاب سياسية وراء هذه المطاحن المتنفذة وطالب بضرورة تنفيذ قانون 13 نوفمبر 2020 الذي سينظم القطاع.