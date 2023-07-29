لؤي الشابي: منع المخابز الغير مصنفة من بيع الباقات يخدم النقابات ومعالجة مشكل في 2023 لا يكون بأمر عليّ من 1956

قال السبت 29 جويلية، رئيس منظمة alert لؤي الشابي ان ازمة الخبز أسبابها كثيرة لكن ابرزها غياب التكافئ في توزيع حصص القمح على المطاحن وغياب التوازن في توزيع الفرينة على المخابز.
ونبّه لؤي الشابي الي ان النقابات تتحكّم في توزيع القمح والفرينة رغم ان ديوان الحبوب أي الدولة هي المسؤولة بصفة حصرية وتحتكر توزيع القمح والفرينة على المطاحن والمخابز.
ونبّه لؤي الشابي الي ان النقابات تتحكّم في توزيع القمح والفرينة رغم ان ديوان الحبوب أي الدولة هي المسؤولة بصفة حصرية وتحتكر توزيع القمح والفرينة على المطاحن والمخابز.
واشار الي ان نقابة المطاحن التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة تفرض على ديوان الحبوب قاعدة لتوزيع حصص القمح على المطاحن منبها الي ان هذه القاعدة تجعل فئة صغيرة تتحكم في عديد من المطاحن.
واضاف بان هناك عدم توازن في توزيع الفرينة المدعمة على المخابز المصنفة مشيرا الي وجود مسؤوليين نقابيين يتحكمون في عشرات المخابز المصنفة.
وتابع لؤي الشارني قائلا "الدولة وكأنها اندثرت وعوض خدمة مصلحة المواطن فانه يتم خدمة النقابات وتحديدا نقابة المخابز المصنفة التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة " معتبرا ان هناك حربا بين اتحاد الصناعة والتجارة ومنظمة كونكت التي تنضوي تحتها نقابة المخابز العصرية او الغير المصنفة.
واعتبر ان قرار السلطة السياسية بمنع المخابز الغير مصنفة من بيع الباقات يخدم مصلحة نقابة المخابز المصنفة على حساب المواطن مستغربا الي اللجوء الي امر علي من سنة 1956 لمعالجة مشكل في 2023.
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