لؤي الشابي: منع المخابز الغير مصنفة من بيع الباقات يخدم النقابات ومعالجة مشكل في 2023 لا يكون بأمر عليّ من 1956

قال السبت 29 جويلية، رئيس منظمة alert لؤي الشابي ان ازمة الخبز أسبابها كثيرة لكن ابرزها غياب التكافئ في توزيع حصص القمح على المطاحن وغياب التوازن في توزيع الفرينة على المخابز.





ونبّه لؤي الشابي الي ان النقابات تتحكّم في توزيع القمح والفرينة رغم ان ديوان الحبوب أي الدولة هي المسؤولة بصفة حصرية وتحتكر توزيع القمح والفرينة على المطاحن والمخابز.



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