نابل: قريبا الانطلاق في حفر بئر عميقة لتزويد منطقة جبل الطريف بمعتمدية قرنبالية بالماء الصالح للشرب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eauirrigationnnnn.jpg>
Publié le Vendredi 10 Avril 2026 - 14:08
      
أفاد رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل المهندس العام جلال الرابحي، أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الانطلاق في اشغال حفر بئر عميقة جديدة لتأمين تزويد منطقتي العذار وسيدي بحر بعمادة جبل الطريف بمعتمدية قرنبالية بالماء الصالح للشرب، وذلك بعد تركيز آلة الحفر.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه البئر ستمكن من تدارك التذبذب وتضمن انتظامية التزويد بالماء لحوالي 480 عائلة بتجمعي العذار وسيدي بحر، مضيفا ان مدة انجاز المشروع في حدود ثلاثة أشهر بكلفة جملية قدرت بحوالي 392 ألف دينار.

وأكد أهمية هذا المشروع الذي الذي طالما انتظره أهالي المنطقة نظرا للمعاناة اليومية في التزود بالماء الصالح للشرب، لاسيما وأنه سيساهم في تحسين ظروف عيشهم وضمان حقهم في التزود بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة.

يذكر إن متساكني منطقتي العذار وسيدي بحر التي تقع في أطراف الشبكة للجمعية المائية بجبل الطريف التي تزود حوالي ألف ساكن، يعيشون انقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب، وقد عبروا في عديد المناسبات عن معاناتهم واستيائهم من تواصل انقطاع الماء ولفترات طويلة خاصة خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
