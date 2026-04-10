فتح باب الترشحات لبرنامج " مسرع النمو الاخضر والتشغيل" لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية

أعلن القائمون على مشروع " مسرّع النمو الأخضر والتشغيل" (GGJAP)، عن فتح باب الترشحات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس الراغبة في تطوير قدراتها التنافسية وجذب الاستثمارات، وذلك في إطار برنامج الشراكة الدنماركية العربية

ويهدف هذا البرنامج، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية بالتعاون مع مؤسسة " Flat6Labs" و"New Silk Roads"، إلى مرافقة المؤسسات الطموحة في تونس والأردن ومصر والمغرب، لتعزيز بصمتها البيئية ودعم قدرتها على استقطاب التمويلات.


ويتضمن البرنامج جملة من الحوافز والخدمات الموجهة للمؤسسات المشاركة، لاسيما من خلال الإحاطة والمرافقة المشخصة عبر توفير خبراء لمساعدة أصحاب المؤسسات على تحسين جاذبية مشاريعهم لدى المستثمرين الى جانب تمكين المشاركين من ربط صلات مباشرة مع رواد القطاع الخاص وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية على المستويين الوطني والدولي.


كما يتيح المشروع تعزيز المسؤولية البيئية من خلال تطوير مهارات المؤسسات في مجال الاستدامة واعتماد ممارسات صديقة للبيئة، بما يضمن ديمومة نشاطها وتماشيه مع المعايير الدولية للاقتصاد الأخضر.

ويتنزل مشروع "مسرّع النمو الأخضر والتشغيل" ضمن استراتيجية أوسع تدعمها سفارة الدنمارك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في المنطقة العربية، بهدف خلق فرص عمل مستدامة ودعم الانتقال الطاقي والبيئي في دول جنوب المتوسط.

وقد دعت الجهات المنظمة المؤسسات التونسية المهتمة بهذا البرنامج إلى تقديم ترشحاتها عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض httpss://app.babele.co/application-definition/663، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل فرصة نوعية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة للارتقاء بنماذج أعمالها نحو الاقتصاد الدائري والأخضر.
