انعقاد الدورة العاشرة للمهرجان الوطني الطالبي للعدو ببنزرت بمشاركة حوالي 4 آلاف طالب/ة

انعقد أمس الخميس، الدورة العاشرة للمهرجان الوطني الطالبي للعدو بالمركّب الجامعي بطريق منزل عبد الرحمان ببنزرت، بمشاركة حوالي 4 آلاف طالب وطالبة من مختلف المؤسّسات الجامعية من كامل تراب الجمهورية، إلى جانب 150 طالبا وطالبة دوليون من الدارسين بالجامعات التونسية، وذلك على مسافة 8.5 كلم.وتتنزل هذه التظاهرة الرامية إلى تعزيز ثقافة الرياضة بين الطلبة وتشجيعهم على تبني نمط حياة صحّي ونشيط، حسب بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار دعم الأنشطة الثقافية والرياضية الموجّهة للطلبة.وتولّى وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد لدى إشرافه على هذه الدورة، بحضور والي بنزرت، سالم بن يعقوب، و رئيسة جامعة قرطاج، نادية المزوغي و المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال، عبد الرؤوف بن فقيه مبروك، تتويج الطلبة الفائزين في مسابقة العدو.وأكّد بالمناسبة أن الوزارة تعمل على دعم الخدمات الجامعية وتطويرها نظرا لأهميتها في تعزيز الحياة الجامعية، وعلى توفير أفضل الظروف لفائدة الطلبة وتحسين جميع الخدمات المسداة لهم.و اطّلع، بالمناسبة، على سير العمل بالمطعم الجامعي بالمركب الجامعي بمنزل عبد الرحمان، كما استمع إلى مشاغل ممثّلي الطلبة حول الخدمات الجامعية.ويشار إلى أن هذه الدورة من المهرجان الطالبي التأمت ببادرة من ديوان الخدمات الجامعية للشمال وبالشراكة مع المبيت الجامعي طريق منزل عبد الرحمان والمبيت الجامعي للطالبات ببنزرت وبالتعاون مع ولاية بنزرت