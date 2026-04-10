Babnet   Latest update 17:06 Tunis

انعقاد الدورة العاشرة للمهرجان الوطني الطالبي للعدو ببنزرت بمشاركة حوالي 4 آلاف طالب/ة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d90308da84f9.63595616_hnejlkpgoqimf.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Avril 2026 - 16:01 قراءة: 0 د, 58 ث
      
انعقد أمس الخميس، الدورة العاشرة للمهرجان  الوطني الطالبي للعدو بالمركّب الجامعي بطريق منزل عبد الرحمان ببنزرت، بمشاركة  حوالي 4 آلاف طالب وطالبة من مختلف المؤسّسات الجامعية من كامل تراب الجمهورية، إلى جانب 150 طالبا وطالبة دوليون من الدارسين بالجامعات التونسية، وذلك على مسافة 8.5 كلم.
وتتنزل هذه التظاهرة الرامية إلى تعزيز ثقافة الرياضة بين الطلبة وتشجيعهم على تبني نمط حياة صحّي ونشيط، حسب بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار دعم الأنشطة الثقافية والرياضية الموجّهة للطلبة.


وتولّى وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد لدى إشرافه على هذه الدورة، بحضور والي بنزرت، سالم بن يعقوب، و رئيسة جامعة قرطاج، نادية المزوغي و المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال، عبد الرؤوف بن فقيه مبروك، تتويج الطلبة الفائزين في مسابقة العدو.
وأكّد بالمناسبة أن الوزارة تعمل على دعم الخدمات الجامعية وتطويرها نظرا لأهميتها في تعزيز الحياة الجامعية، وعلى توفير أفضل الظروف لفائدة الطلبة وتحسين جميع الخدمات المسداة لهم.
و اطّلع، بالمناسبة، على سير العمل بالمطعم الجامعي بالمركب الجامعي بمنزل عبد الرحمان، كما استمع إلى مشاغل ممثّلي الطلبة حول الخدمات الجامعية.

ويشار إلى أن هذه الدورة من المهرجان الطالبي التأمت ببادرة من ديوان الخدمات الجامعية للشمال وبالشراكة مع المبيت الجامعي طريق منزل عبد الرحمان والمبيت الجامعي للطالبات ببنزرت وبالتعاون مع ولاية بنزرت 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327199

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 أفريل 2026 | 22 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:21
18:51
15:59
12:28
05:52
04:22
الرطــوبة:
% 29
Babnet
Babnet28°
27° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-14
29°-15
23°-14
23°-13
18°-13
  • Avoirs en devises 24300,5
  • (08/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39223 DT
  • (08/04)
  • 1 $ = 2,92588 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>