المهدية :القرية الحرفية بالمهدية تحتضن المعرض الوطني للإبداعات الحرفية من 4 إلى 13 أوت

تحتضن القرية الحرفية بالمهدية، من 4 إلى 13 أوت القادم، المعرض الوطني للإبداعات الحرفية، بمشاركة حوالي 80 حرفيا وحرفية من 14 ولاية.



وتشتمل قائمة العارضين، إلى جانب الحرفيين، عددا من المؤسسات الحرفية ونحو 40 من الباعثين الشبان المختصين في المجال.





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ويتضمن المعرض فضاء تجاريا لعرض وبيع منتوجات الصناعات التقليدية، علاوة على ورشات حرفية وندوة علمية وفضاء تنشيطيا.



وتوفر التظاهرة جملة من الاختصاصات من بينها النسيج الحريري واليدوي ونسيج الزربية والمرقوم والتطريز والزرد اليدوي.



وتشتمل الاختصاصات، أيضا، على المصوغ والحلي والخزف الفني والتقليدي وخشب الزيتون والخيزران ومنتوجات العنبر.



ويرمي المعرض إلى مساعدة الحرفيين في ترويج منتوجاتهم والتعريف بإبداعاتهم، لا سيما في هذه الفترة التي تشهد فيه المنطقة توافدا هاما للسياح والزوار.