كأس العالم للسيدات 2023 - السويد تفوز على ايطاليا وتتأهل للدور ثمن النهائي

تأهل المنتخب السويدي إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات بفوزه على نظيره الإيطالي بنتيجة 5-صفر اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا.



وحسم المنتخب السويدي المباراة بشكل كبير في شوطها الأول بثلاثة أهداف نظيفة سجلتها أماندا إليستد وفريدولينا رولفو وستينا بلاكيستينيوس في الدقائق 39 و44 و45 زائد 1.

وفي الشوط الثاني، أضافت إليستد الهدف الثاني لها والرابع للفريق في الدقيقة 50 واختتمت ريبيكا بلومكفيست التسجيل في المباراة بالهدف الخامس في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



...



ورفع المنتخب السويدي رصيده الى ست نقاط من انتصارين متتاليين لينفرد بصدارة المجموعة السابعة بفارق ثلاث نقاط امام نظيره الايطالي.

وأصبح المنتخب السويدي ثالث المتأهلين للدور ثمن النهائي بعد منتخبي اسبانيا واليابان من المجموعة الثالثة.