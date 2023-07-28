تشييع جثمان المناضل علي بن سالم  الى مثواه الأخير بمقبرة العين موشحا بالعلم الوطني





وتولى الرئيس الأسبق لبلدية بنزرت والوجه الحقوقي محمد الصالح فليس تأبين الفقيد الذي وشح جثمانه الطاهر بالعلم المفدى الذي كان رحمه الله طيلة حياته ، وحراكه النضالي سواء ضد الالة الاستعمارية الفرنسية الغاشمة أو خلال مسيرته النضالية المدنية والحقوقية خلال فترة بناء الدولة وما كان بعدها يناضل ويجاهد من أجل إعلائه والذود عنه من كل أدران الرجعية والظلم بكل ما أوتي من قوة عزيمته ووطنيته ورباطة جأشه التي عرف بها



شيعت ولاية بنزرت اليوم الجمعة جثمان عميد الحقوقيين والمناضل علي بن سالم الى مثواه الأخير بمقبرة العين بمعتمدية بنزرت الشمالية اين وري الثرى في موكب خاشع ومهيب، وسط حضور غفير من عموم المواطنين والمتساكنين ، علاوة على عديد الشخصيات المسؤولة يتقدمهم والي بنزرت سمير عبد اللاوي وكافة افراد عائلة الفقيد.وتولى الرئيس الأسبق لبلدية بنزرت والوجه الحقوقي محمد الصالح فليس تأبين الفقيد الذي وشح جثمانه الطاهر بالعلم المفدى الذي كان رحمه الله طيلة حياته ، وحراكه النضالي سواء ضد الالة الاستعمارية الفرنسية الغاشمة أو خلال مسيرته النضالية المدنية والحقوقية خلال فترة بناء الدولة وما كان بعدها يناضل ويجاهد من أجل إعلائه والذود عنه من كل أدران الرجعية والظلم بكل ما أوتي من قوة عزيمته ووطنيته ورباطة جأشه التي عرف بها

...



وعلي بن سالم المعروف ايضا باسم علي الكشك ، مناضل وطني كبير الى جانب عديد الأسماء من الرعيل الثاني، ويلقب بعميد المقاومين والحقوقيين التونسيين الذين بذلوا الغالي والنفيس من اجل عزة ومناعة البلاد التونسية ، باعتباره من ابرز حبات العنقود من رجال تونس البررة الذين انخرطوا في الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي،

وذاق النفي والعذاب كذلك كان شانه في معركة الجلاء عن بنزرت ، حيث جسم مع رفاق الدرب المناضلين محمد الصالح البراطلي، وقدور بن يشرط والهادي الهذلي وغيرهم كثيرون النواة الصلبة للمقاومة، الشعبية التي تصدت للغاصبين إلى جانب قوات الجيش والحرس الوطنيين والمتطوعين ،علاوة على حراكه المدني والحقوقي الغزير من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن والي بنزرت سمير عبد اللاوي تحول امس الخميس الى منزل المرحوم وقدم واجب العزاء الى كافة افراد اسرته، .

راجيا من العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسعا رحمته وعظيم غفرانه وان يرزق اهله وذويه جميل الصبر والسلوان .







