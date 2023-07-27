توزر: إهداء نواة مكتبة لفائدة مركز إيواء النساء ضحايا العنف خلال الدورة 30 لمهرجان مصيف الكتاب

أهدت المكتبة الجهوية ابن الشباط بتوزر أمس الأربعاء نواة مكتبة لفائدة مركز إيواء النساء ضحايا العنف الذي تشرف على تسييره جمعية الكرامة لمكافحة السرطان بتوزر.



وتهدف المبادرة وفق ما أوضحته معالي الشتوي مديرة المكتبة الجهوية في تصريح لـ"وات" إلى خلق فضاء ترفيهي تثقيفي للنساء وأبنائهن أثناء فترة اقامتهن بالمركز وتوفير المطالعة لهن كسبيل للتثقيف وإعادة تأهيلهن النفسي من خلال الكتاب وفق تأكيدها. وأضافت أنه تم وضع مجموعة من الكتب المتنوعة المحتوى والاختصاصات على ذمة المركز وهي كتب تلامس جميع الميولات منها ما هو موجه للأطفال ومنها كتب متنوعة سياسية واجتماعية وعناوين أخرى تهتم بالنساء الرائدات في تونس وكتب تهتم بالآداب والموسيقى على أن يتم اثراؤها في مناسبات لاحقة بعناوين أخرى.

وكانت المكتبة الجهوية ومختلف المكتبات العمومية في ولاية توزر افتتحت الدورة الثلاثين للمهرجان الوطني مصيف الكتاب من خلال سلسلة من الأنشطة الداخلية المتمثلة في الورشات، والخارجية المتمثلة في فقرات تنشيطية وترغيب في المطالعة على أن تجوب أنشطة هذه التظاهرة وفق معالي الشتوي كافة مناطق الولاية من بينها الشريط الحدودي، وذلك تنفيذا لسياسة ثقافة القرب والتمكين الثقافي بالتركيز على الأنشطة الخارجية منها فقرات في شلالات تمغزة.



...



كما تخصص أنشطة التظاهرة الفقرات التنشيطية والترفيهية في المنتزهات والفضاءات العائلية والشوارع الرئيسية لتقريب الأطفال من الكتاب مع التركيز على دور العائلة في الترغيب على المطالعة بحصص جماعية زيادة على أنشطة تنفذ بالشراكة مع بعض الجمعيات والمؤسسات منها مساهمة الإدارة الجهوية للحماية المدنية بورشات في الإسعاف.

وفي الفضاءات الداخلية للمكتبات تتوزع الأنشطة بين ورشات الرسم والبراعات اليدوية وخيال الظل والمطالعة الرقمية وإنجاز قصص رقمية. ومن المقرر أن يتم خلال الأسبوع المقبل افتتاح فضاء رقمي خاص بمرحلة ما قبل الدراسة بالمكتبة العمومية طريق حزوة بنفطة وهو أول فضاء موجه لهذه الفئة يتمتع بمعدات وتقنيات رقمية للمطالعة وفق تأكيد مديرة المكتبة الجهوية.

وتخصص المكتبة الجهوية الى جانب المكتبات العمومية، حيزا من أنشطتها للندوات الفكرية واللقاءات الحوارية لما فيها من مزايا الالتقاء بأدباء ومثقفين. وتم في هذا الإطار برمجة مداخلة حول وقاية الشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ولقاء حواري حول دور المطالعة في تحسين النتائج المدرسية ونتظيم لقاء بالمكتبة العمومية بدقاش يتناول بالدرس أعمال الشاعر آدم فتحي.

ص م

