كأس الملك سلمان للأندية العربية: الترجي والصفاقسي والمنستيري من أجل المراهنة على اللقب و تشريف كرة القدم التونسية

تنطلق غدا الخميس بالمملكة العربية السعودية منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية، بمشاركة 16 فريقا، موزعة على 4 مجموعات.





وستكون كرة القدم التونسية ممثلة في هذا المحفل الرياضي العربي بـ ثلاثة أندية، و هي الترجي الرياضي التونسي و النادي الرياضي الصفاقسي والاتحاد الرياضي المنستيري، والتي يحدوها جميعا أمل في الذهاب بعيدا في البطولة، والمراهنة على اللقب الاقليمي .



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و يستهل الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي غدا مشوارهما في المنافسات ضمن المجموعة الأولى، حين يلاقي أبناء باب سويقة الاتحاد السعودي، ويواجه أبناء عاصمة الجنوب نادي الشرطة العراقي، فيما يتبارى الاتحاد الرياضي المنستيري بعد غد الجمعة مع الزمالك المصري ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم كذلك فريقي الشباب و النصر السعوديين.



ويبحث الترجي الرياضي التونسي تحت قيادة مدربه معين الشعباني على انطلاقة موفقة في البطولة رغم صعوبة المنافس المدجج بالنجوم .

ويأمل "الأحمر والأصفر" في مشاركته في بطولة الملك سلمان الى تعويض اخفاقه على الصعيدين المحلي والقاري، بعد خسارته لنهائي كأس تونس أمام الأولمبي الباجي، وخسارته لقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لمصلحة النجم الرياضي الساحلي، وخروجه من الدور نصف النهائي لكأس رابطة الأبطال الافريقية أمام الأهلي المصري.

ويعوّل الترجي الرياضي التونسي في مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية على خدمات عدد من اللاعبين الجدد الذين عززو الرصيد البشري خلال فترة الميركاتو الصيفي، على غرار حسام تقا و يوسف أومارو الوافدين من الاتحاد الرياضي المنستيري، والهداف أسامة بوقرة الوافد من الأولمبي الباجي.

و تبدو حظوظ الترجي الرياضي التونسي وافرة في تحقيق نتيجة ايجابية في دور المجموعات وبلوغ الدور ربع النهائي نظرا لثراء رصيده البشري ولتاريخه الحافل بالألقاب، كأكثر الفرق العربية تتويجا بالبطولة التي رفعها في 3 مناسبات في 1993 و 2009 و 2017، كانت جميعها مع المدرب فوزي البنزرتي.



ومن ناحيته سيكون النادي الرياضي الصفاقسي الذي توّج بدوره باللقب العربي في مناسبتين كانت الأولى على الأراضي السعودية في سنة 2000 و الثاني على الأراضي اللبنانية في 2004، أمام تحد جديد لصنع الحدث في ملعب مدينة الملك فهد، حين يلاقي الشرطة العراقي الذي سيفتقد عددا من أبرز لاعبيه على غرار المهاجم محمد داوود، واللاعب ذو الفقار يونس بداعي الإصابة.

ويسعى أبناء عاصمة الجنوب تحت قيادة المدرب المصري حسام البدري الى تحقيق النقاط الثلاث في مباراتهم الافتتاحية بدور المجموعات، من أجل تعبيد الطريق الى الدور ربع النهائي، قبل خوض غمار المبارتين الصعبتين أمام الاتحاد السعودي في الجولة الثانية و أمام الترجي الرياضي التونسي في الجولة الثالثة.

وبلغ زملاء اللاعب اللاعب عزيز السايحي دور المجموعات بعد ازاحتهم تواليا في التصفيات، لنادي قطر الرياضي والهلال السوداني، خلافا للترجي الرياضي التونسي الذي ضمن تواجده في البطولة مع بعض الفرق بصفة مباشرة.

ورغم افتقاده لخدمات الحارس الدولي أيمن دحمان الذي التحق بنادي الحزم السعودي، فانّ النادي الرياضي الصفاقسي سيخوض غمار بطولة الملك سلمان برصيد بشري ثري تعزز مؤخرا بعدد هام من الانتدابات، وذلك بعد أن أتم الفريق عملية تسجيل كافة اللاعبين المنتدبين الجدد، وهم الإيفواريون ديبي ڨوتيي وڨنالي استيفان وكوفي اريال والحسن دومبيا وكوامي كونستانت، واللاعب وضاح الزايدي بمنظومة التسجيل الدولية، كما تمت إضافتهم جميعهم إلى جانب اللاعب العراقي حسين علي الساعدي إلى قائمة الفريق في منظومة التسجيل الخاصة بالاتحاد العربي لكرة القدم ليكونوا بذلك على ذمة الإطار الفني لفريق الأكابر بداية من مباراة نادي الشرطة العراقي.



وبدور سيكون الاتحاد الرياضي المنستيري، الممثل الثالث لكرة القدم التونسية في دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، أمام فرصة لفرض ألوانه وبروز اسمه اقليميا، حين يواجه في الجولة الأولى نادي الزمالك المصري بكامل عناصره، قبل أن يتبارى في الجولتين الثانية والثالثة تواليا مع النصر السعودي مع نجمه العالمي كريستيانو رونالدو والشباب السعودي بنجمه الأرجنتيني إيفر بانيجا

ويسعى الاتحاد الرياضي المنستيري الذي سيشرف عليه المدرب طارق الجاني عوضا عن عماد بن يونس المنتقل الى تدريب النجم السياحلي الى تحقيق المفاجئة في البطولة رغم محدودية موارده وامكانياته، ورصيده البشري الذي تعزز في الفترة الأخيرة بعدد من الانتدابات الهامة على غرار فرات السلطاني و شهاب الصالحي و الايفواريين باكوم اكبوك و ناود زيغي و فيصل المناعي و هيثم ضو و ياسين الوالي محمد امين بن عمر.

وبلغ الاتحاد الرياضي المنستيري منافسات دور المجموعات للبطولة، بعد أن توفق في ازاحة فحمان اليمني والمحرق البحريني في مشوار التصفيات.



وفي مايلي تركيبة المجموعات الأربعة لبطولة الملك السلمان اللأندية العربية، و برنامج مباريات الفرق التونسية:

المجموعة الأولى: الترجي الرياضي التونسي - الاتحاد السعودي - الشرطة العراقي - النادي الرياضي الصفاقسي

المجموعة الثانية: الهلال السعودي - الوداد البيضاوي - أهلي طرابلس - السد القطري المجموعة الثالثة:

المجموعة الثالثة: الشباب السعودي - النصر السعودي - الزمالك المصري - الاتحاد المنستيري

المجموعة الرابعة: الكويت الكويتي - شباب بلوزداد - الوحدة الاماراتي - الرجاء البيضاوي



برنامج مباريات الفرق التونسية:

المجموعة الأولى



26 جويلية

الترجي الرياضي - الاتحاد السعودي

النادي الصفاقسي - الشرطة العراقي

30 جويلية

النادي الصفاقسي - الاتحاد السعودي

الترجي الرياضي - الشرطة العراقي

2 أوت

الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي



المجموعة الثالثة

28 جويلية:

الاتحاد المنستيري - الزمالك المصري

31 جويلية

الاتحاد المنستيري - النصر السعودي

3 أوت

الاتحاد المنستيري - الشباب السعودي



ر/سمس