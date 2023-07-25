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القصرين : نشوب حريق في جبل سمامة ومناطق أخرى.. وتدخل أعوان الغابات والجيش الوطني لاخمادها

Publié le Mardi 25 Juillet 2023 - 07:25 قراءة: 0 د, 53 ث
      
نشب يوم الإثنين في جبل سمامة من ولاية القصرين، حريق في المنطقة المطلة على زاوية سيدي عمار، ما استوجب تدخل أعوان الغابات بالتنسيق مع الجيش الوطني لإخماد النيران التي أتت على مساحة تقدر ب 5 هكتارات من الأشجار والنباتات الغابية، والسيطرة عليها، وفق ما أكده المعتمد الأول بولاية القصرين أحمد الحامدي في تصريح إعلامي مساء اليوم

وأكد الحامدي، أن فرق الإطفاء بدائرة الغابات، تمكنت أيضا من السيطرة على حريق ثان، نشب خلال ساعات الصباح الأولى اليوم في منطقة عين عمارة التابعة لمعتمدية فوسانة، أتى على مساحة 3000 متر مربع من النباتات الغابية، فضلا عن إخماد حريق آخر نشب اليوم بمنطقة القليع التابعة لمعتمدية تالة، أتى على مساحة تقدر ب 612 مترا مربعا من النباتات الغابية.

...

وأوضح أن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة، في حالة إنعقاد دائم للتدخل في الإبان، في صورة نشوب حرائق، مضيفا أن أسباب اندلاع الحرائق المذكورة لم تكشف بعد.

ودعا بالمناسبة المتساكنين المحاذين للمناطق الغابية، إلى التحلي بمزيد اليقظة والانتباه توقيا من مخاطر الحرائق، وتجنب إشعال النيران والإبلاغ على الحرائق فور التفطن إليها، للتمكن من اخمادها في الابان قبل أن تتسع رقعتها.


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