كاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم - الترجي يتحول غدا الاحد الى السعودية للمشاركة في البطولة

يتحول الترجي الريضاي التونسي غدا الى الممكلة العريية السعودية للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للاندية لكرة القدم التي تفتتح يوم 27 جويلية الجاري.
وسيلاقي الترجي التونسي خلال الدور الأول كل من الاتحاد السعودي ، والشرطة العراقي و النادي الرياضي الصفاقسي.
ويتاهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن المجموعة الى ربع النهائي .
وسيلاقي الترجي التونسي خلال الدور الأول كل من الاتحاد السعودي ، والشرطة العراقي و النادي الرياضي الصفاقسي.
ويتاهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن المجموعة الى ربع النهائي .
وقد وجه المدرب معين الشعباني الدعوة للمشاركة في هذه البطولة ل26 لاعبا
وضمت قائمة المدعويين اللاعبين المنتدبين الجدد على غرار يوسوفو اومارو وحسام تقا القادمين من الاتحاد المنستيري وأسامة السهيلي ( قادم من الملعب التونسي ) واسامة بوڨرة ( قادم من الالمبي الباجي) .
وقال النادي انه سيتم إضافة لاعبين الى القائمة دون ان يفصح عن اسميهما حيث سيلتحق المنتدبان الجديدان بوفد الفريق في بداية الأسبوع القادم.
وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعويين :
حراسة المرمى/
معز بن شريفية وحمزة الغانمي والصدقي الدبشي وأمان الله مميش
الدفاع/
محمد بن علي ورائد بوشنيبة وهاني عمامو ومحمد أمين توغاي ومحمد أمين بن حميدة وأسامة السهيلي ( قادم من الملعب التونسي ) وياسين مرياح وزين الدين ساسي
وسط الميدان /
حسام تقا وغيث الوهابي وزكرياء العايب ويوسفو اومارو ومعتز زدام ومالك المهري وصابر بوڨرين
الهجوم/
أيمانيوال إيوالا واسامة بوڨرة وعزيز عبيد وفيصل أبو زريڨ وزياد بريمة
وفاروق الميموني ومحمد علي بن حمودة
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