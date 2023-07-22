كاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم - الترجي يتحول غدا الاحد الى السعودية للمشاركة في البطولة

يتحول الترجي الريضاي التونسي غدا الى الممكلة العريية السعودية للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للاندية لكرة القدم التي تفتتح يوم 27 جويلية الجاري.



وسيلاقي الترجي التونسي خلال الدور الأول كل من الاتحاد السعودي ، والشرطة العراقي و النادي الرياضي الصفاقسي.

ويتاهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن المجموعة الى ربع النهائي .



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