الأهلي السعودي يمنح ساديو ماني مهلة 48 ساعة لحسم موقفه من العرض

أمهل نادي الأهلي السعودي اليوم الجمعة الدولي السنغال ساديو ماني جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني 48 ساعة فقط لحسم مصيره من العرض المقدم له للانضمام الى الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ووفقاً لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن نادي الأهلي السعودي منح اللاعب مهلة أخيرة للموافقة أو رفض العرض المالي الذي تقدم به الفريق بشكل نهائي.

وترغب ادارة نادي الأهلي السعودي التعاقد مع ماني, لكن ذلك يتعارض مع المطالب المادية للمهاجم, الذي تمت مفاوضته في الأيام الماضية.



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وفي وقت سابق, كشفت تقارير صحفية سعودية عن رفع السنغالي ساديو ماني, لاعب بايرن ميونيخ الألماني, لمطالبه المالية من أجل الرحيل لأحد الأندية المنافسة في البطولة السعودية للمحترفين بدء من الموسم المقبل 2023-2024.

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية, تقريرا ذكرت فيه أن السنغالي ساديو ماني رفع مطالبه المالية للأندية السعودية الراغبة في التعاقد معه إلى أرقام جنونية.

وانضم ماني إلى صفوف بايرن ميونيخ الصيف الماضي, قادما له من ليفربول الإنقليزي, في صفقة بلغت قيمتها 32 مليون يورو, وبعقد يستمر حتى عام 2025.

وشارك ماني مع بايرن ميونخ خلال 38 مباراة في الموسم الماضي, ونجح في إحراز 12 هدفًا وصناعة ستة أهداف, وتبلغ قيمته التسويقية في الوقت الحالي 25 مليون يورو.