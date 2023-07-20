استعدادا لكاس التحدي / المنتخب التونسي للكرة الطائرة في تربص اعدادي بقطر الى غاية 28 جويلية

يجري المنتخب التونسي للكرة الطائرة امس الاربعاء من 20 الى 27 جويلية الجاري تربص اعداديا بالعاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمشاركته في دورة كاس التحدي.

وسيجري المنتخب الوطني خلال هذا التربص ثلاث مباريات ودية مع منتخب قطر قبل الدخول في منافسات دورة التحدي التي ستشهد مشاركة 8 منتخبات وهي تونس وقطر واوكرانيا وتايلاندا والشيلي والصين وتركيا والدومينيك.

وستواجه العناصر الوطنية منتخب الشيلي يوم 28 جويلية الجاري قبل ان تلاقي الفائز من مباراة قطر وتايلاندا يوم 30 جويلية.

وكان المدرب الوطني انطونيوجاكوب وجه الدعوة ل14 لاعبا للمشاركة في هذه الدورة وهم خالد بن سليمان وصدام الهميسي وعمر العقربي وسليم مباركي واحمد القاضي والياس القارمصلي ومحمد علي بن عثمان وحمزة نقة ومروان مرابط وايمن بوقرة واسامة بن رمضان واشرف الشرقي والطيب القربصلي وعلي بنقي.