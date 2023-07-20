تم مساء امس بتونس التوقيع على اتفاقية توامة بين النادي الافريقي و ناي جبل المكبر الفلسطيني .

وحضر حفل التوقيع بالخصوص رئيس النادي الافريقي يوسف العلمي وامين السرلنادي جبل المكبر الفلسطيني عبدالله السرخي ومسؤولون من الناديين وسفير فلسطين بتونس هائل الفاهوم وعدد من الشخصيات الرياضية والاعلامية التونسية والفلسطينية.



وتنص بنود الاتفاقية بالخصوص على دعم التعاون بين الناديين وتبادل التجارب بينهما واقامة مباراة وديه بين الفريقين بتونس لابلاغ رساله تضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادله .