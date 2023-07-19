تسجيل انقطاع للماء الصالح للشرب بعدة مناطق من ولاية الكاف

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أنه على إثر انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة الزوارين مساء هذا اليوم الأربعاء سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق التالية: الكاف المدينة والدهماني والقصور وذلك طيلة هذا اليوم.

ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب بصفة طبيعية بداية من يوم الغد الخميس 20 جويلية 2023 بعد عودة التيار الكهربائي وإعادة تشغيل كافة الآبار بالجهة.