الجناح التونسي بالصالون الدولي للتصميم بطوكيو شهد اقبالا ملحوظا خلال الساعات الاولي لافتتاحه - ديوان الصناعات التقليدية

- سجل جناح تونس بالصالون الدولي للتصميم بطوكيو اقبالا ملحوظا، خلال الساعات الاولي من افتتاحه الاربعاء من قبل مسؤولون من تونس واليابان علما وان التظاهرة تتواصل الى يوم 21 جويلية 2023 .
واكد الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في بلاغ له ، ان سفير تونس باليابان محمد اللومي اشرف على افتتاح جناح تونس، مرفوقا بالقائم بالأعمال بسفارة تونس باليابان هشام عباس والمدير العام لشركة " أر اكس " المنظمة للصالون ومسؤولين يابانيين .
واكد الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في بلاغ له ، ان سفير تونس باليابان محمد اللومي اشرف على افتتاح جناح تونس، مرفوقا بالقائم بالأعمال بسفارة تونس باليابان هشام عباس والمدير العام لشركة " أر اكس " المنظمة للصالون ومسؤولين يابانيين .
ويعد صالون التصميم بطوكيو من بين أهم المعارض المهنية بالسوق الآسوية بصفتها سوق تصديرية هامة في مجال الصناعات التقليدية وبالخصوص في مجالات الخزف الفني و خشب الزيتون.
وتندرج مشاركة تونس في اطار تنفيذ برنامج النهوض بالمنتوج التقليدي التونسي و اكتساح الأسواق الخارجية و ذلك عبر عرض لمنتوجات من الخزف الفني و خشب الزيتون بصفتها آختصاصات واعدة في السوق اليابانية .
واكد الديوان الوطني للصناعات التقليدية ان الجناح التونسي تمت تهيئته من خلال آنتقاء نماذج من الخزف الفني لمجموعة من المؤسسات الحرفية ذات القدرة الإنتاجية المتميزة .
ويركز الجناح على محورين يتمثل الأول في فضاء عرض مخصص للمؤسسسات الحرفية المشاركة في التظاهرة والثاني في توفير فضاء إفتراضي عن بعد للربط المباشر بين المشترين المهنيين و أصحاب النماذج المعروضة للتفاوض و التحاور عن بعد.
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