Babnet

الجناح التونسي بالصالون الدولي للتصميم بطوكيو شهد اقبالا ملحوظا خلال الساعات الاولي لافتتاحه - ديوان الصناعات التقليدية

Publié le Mercredi 19 Juillet 2023 - 17:01 قراءة: 0 د, 59 ث
      
- سجل جناح تونس بالصالون الدولي للتصميم بطوكيو اقبالا ملحوظا، خلال الساعات الاولي من افتتاحه الاربعاء من قبل مسؤولون من تونس واليابان علما وان التظاهرة تتواصل الى يوم 21 جويلية 2023 .

واكد الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في بلاغ له ، ان سفير تونس باليابان محمد اللومي اشرف على افتتاح جناح تونس، مرفوقا بالقائم بالأعمال بسفارة تونس باليابان هشام عباس والمدير العام لشركة " أر اكس " المنظمة للصالون ومسؤولين يابانيين .

...

ويعد صالون التصميم بطوكيو من بين أهم المعارض المهنية بالسوق الآسوية بصفتها سوق تصديرية هامة في مجال الصناعات التقليدية وبالخصوص في مجالات الخزف الفني و خشب الزيتون.

وتندرج مشاركة تونس في اطار تنفيذ برنامج النهوض بالمنتوج التقليدي التونسي و اكتساح الأسواق الخارجية و ذلك عبر عرض لمنتوجات من الخزف الفني و خشب الزيتون بصفتها آختصاصات واعدة في السوق اليابانية .

واكد الديوان الوطني للصناعات التقليدية ان الجناح التونسي تمت تهيئته من خلال آنتقاء نماذج من الخزف الفني لمجموعة من المؤسسات الحرفية ذات القدرة الإنتاجية المتميزة .

ويركز الجناح على محورين يتمثل الأول في فضاء عرض مخصص للمؤسسسات الحرفية المشاركة في التظاهرة والثاني في توفير فضاء إفتراضي عن بعد للربط المباشر بين المشترين المهنيين و أصحاب النماذج المعروضة للتفاوض و التحاور عن بعد.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270133


babnet

En continu...

Toutes les news...
Sondage Babnet
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 19 جويلية 2023 | 1 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:22
19:38
16:15
12:33
05:15
03:28
الرطــوبة:
% 16
Babnet
Babnet42°
41° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet31°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-31
40°-30
41°-29
43°-29
44°-29
  • Avoirs en devises
    23043,5

  • (17 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39400 DT        1$ =3,04438 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 juil)   795,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*