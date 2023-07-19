الجناح التونسي بالصالون الدولي للتصميم بطوكيو شهد اقبالا ملحوظا خلال الساعات الاولي لافتتاحه - ديوان الصناعات التقليدية

- سجل جناح تونس بالصالون الدولي للتصميم بطوكيو اقبالا ملحوظا، خلال الساعات الاولي من افتتاحه الاربعاء من قبل مسؤولون من تونس واليابان علما وان التظاهرة تتواصل الى يوم 21 جويلية 2023 .



واكد الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في بلاغ له ، ان سفير تونس باليابان محمد اللومي اشرف على افتتاح جناح تونس، مرفوقا بالقائم بالأعمال بسفارة تونس باليابان هشام عباس والمدير العام لشركة " أر اكس " المنظمة للصالون ومسؤولين يابانيين .





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