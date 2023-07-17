الإسباني ألكاراز يعزز صدارته للتصنيف العالمي للاعبي التنس

عزز الإسباني كارلوس ألكاراز موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين بعد تتويجه بلقب بطولة ويمبلدون على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش.



وتغلب ألكاراز على ديوكوفيتش بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في المباراة النهائية والتي استمرت قرابة خمس ساعات، أمس الأحد، ليتوج بلقب ثالثة بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم ويحكم قبضته على صدارة التصنيف، حيث رفع رصيده إلى 9675 نقطة مقابل 8795 نقطة لديوكوفيتش في المركز الثاني.





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ولم تشهد المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي أي تغييرات مقارنة بالنسخة السابقة.

وقد جاء ترتيب اللاعبين في المراكز العشرة الأولى كما يلي:

الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الأول برصيد 9675 نقطة

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثاني برصيد 8795 نقطة،

الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثالث برصيد 6520 نقطة

النرويجي كاسبر رود في المركز الرابع برصيد 5005 نقاط، و

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الخامس برصيد 4850 نقطة

الدنماركي هولغر رون في المركز السادس برصيد 4825 نقطة

والروسي أندريه روبليف في المركز السابع برصيد 4525 نقطة

الإيطالي جانيك سينر في المركز الثامن برصيد 3975 نقطة

والأمريكي تايلور فريتز في المركز التاسع برصيد 3310 نقاط

الأمريكي فرانسيس تيافوي في المركز العاشر برصيد 3130 نقطة.



ولدى السيدات، قفزت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا إلى المركز العاشر في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وذلك بعد أن توجت، أمس الأول السبت بلقب بطولة ويمبلدون بالفوز على التونسية أنس جابر.

وأحرزت فوندروسوفا أول لقب لها في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، لتصعد 32 مركزا في التصنيف العالمي وتحتل المركز العاشر، فيما حافظت البولونية ايغا شفيونتيك على موقعها في صدارة التصنيف، وشهدت المراكز العشرة الأولى صعود التشيكية بترا كفيتوفا إلى المركز الثامن وتراجع اليونانية ماريا ساكاري إلى المركز التاسع.