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رئيس هيئة الانتخابات لـ(وات) : يرجح تنظيم الانتخابات المحلية نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبلين

Publié le Samedi 15 Juillet 2023 - 09:05 قراءة: 0 د, 37 ث
      
رجح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن يكون موعد الانتخابات المحلية مع نهاية شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر المقبلين.

وقال بوعسكر، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إن هيئة الانتخابات تتم استعدادها لهذا الموعد وتنتظر نشر جميع قرارات التقسيم الترابي للعمادات التابعة للولايات الأربع والعشرين بالرائد الرسمي لتنطلق في عملية تحيين السجل الانتخابي المتعلق بهذه الانتخابات المحلية.

...

وانتخابات المجالس المحلية هي انتخابات مباشرة على الأفراد وهي أولى محطات تركيز الغرفة البرلمانية الثانية (المجلس الوطني للجهات والأقاليم).

وتتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية وإدارتها والإشراف عليها في جميع مراحلها.

وتبث وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم السبت في حدود الساعة الواحدة ظهرا الحوار كاملا مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.


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