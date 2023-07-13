/المنستير: الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية تأذن بتأجيل تنفيذ رخصة بناء لانجاز عمارة خلف معلم روضة آل بورقيبة (رئيس جمعية صيانة المدينة)

أذنت الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير بتأجيل تنفيذ رخصة البناء الصادرة عن رئيس بلدية المنستير بتاريخ 13 جانفى 2023 لفائدة إحدى شركات البعث العقاري المتعلقة ببناء عمارة تقع مباشرة خلف معلم روضة آل بورقيبة بالمنستير وذلك إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ وفق تصريح رئيس جمعية صيانة مدينة المنستير الحبيب الغالي. لوكالة تونس افريقيا للانباء .



وقد تم إعلام بلدية المنستير وشركة البعث العقاري المعنية بهذا الحكم عن طريق عدل منفذ حسب ما ذكره اليوم محامي جمعية صيانة مدينة المنستير أنيس بسباس لمكتب "وات" بالمنستير موضحا أنّ جمعية صيانة مدينة المنستير رفعت قضية أصلية بتاريخ 7 جويلية الجاري بغاية إلغاء قرار رخصة البناء وبالتوازي قضية في تأجيل وتوقيف التنفيذ باعتبار أنّه في حال تواصلت أشغال البناء تصبح هناك وضعية يستحيل تداركها وذلك في انتظار صدور الحكم في قضية إيقاف التنفيذ وفي القضية الأصلية المتعلقة بإلغاء الرخصة.





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