المنستير: المجتمع المدني يطالب بحماية معلم روضة بورقيبة من التشويه (رئيس جمعية صيانة المدينة)

تطالب 11 جمعية ناشطة في المجتمع المدني بالمنستير بإيقاف أشغال بناء عمارة ذات أربعة طوابق على قطعة أرض تقع مباشرة خلف روضة آل بورقيبة بما من شأنه تشويه المعلم داعين الى إعادة النظر في رخصة البناء وذلك وفق تصريح لرئيس جمعية صيانة مدينة المنستير الحبيب الغالي لوكالة تونس افريقيا للانباء.



وبيّن ان الجمعيات الموقعة على عريضة موجهة إلى بلدية المنستير أكدت ان ّ الروضة معلم مرتب من طرف وزارة الشؤون الثقافية بتاريخ 21 جانفي 2021 وهي قبلة للسياح التونسيين والأجانب ومدرجة ضمن المسلك السياحي، وأنّ البناء المزمع إقامته فيه خرق لمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.

ودعت الجمعيات الى "إعادة النظر في الملف الفني بكلّ جدية طبقا للتراتيب العمرانية ولمجلة حماية التراث قصد حماية المعلم من التشويه" .



