ألمانيا (انتقالات): بايرن ميونخ يحدد سعر ماني ب30 مليون يورو سنويا

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الخميس, أن نادي بايرن ميونيخ الألماني حدد سعر بيع عقد مهاجمه السنغالي ساديو ماني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية ب30 مليون يورو للموسم الواحد.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية تصريحات ماركو نيبي المدير الرياضي للبايرن التي قال فيها " إن إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني حددت مبلغ 30 مليون يورو من أجل بيع عقد المهاجم السنغالي ساديو ماني " موضحا" أن إدارة ناديه لا تمانع بيع عقد قائد السنغال وان ساديو ماني سيحضر للنادي, وسنجتمع معه لإبلاغه بالسماح بالانتقال لأي ناد يرغب فيه، سواء كان في السعودية أو غيرها".

وربطت تقارير صحفية إسم ماني بالانتقال إلى البطولة السعودية لتمثيل صفوف فريق أهلي جدة, بينما أشارت تقارير أخرى إلى رغبة النصر في كسب خدماته وانضم ماني إلى صفوف بايرن ميونيخ الصيف الماضي, قادما من ليفربول الإنقليزي,في صفقة بلغت قيمتها 32 مليون يورو, وبعقد يستمر حتى عام 2025.

وشارك ماني مع بايرن ميونيخ خلال 38 مباراة في الموسم الماضي, نجح خلالها في إحراز 12 هدفا وصناعة ستة أهداف, وتبلغ قيمته السوقية في الوقت الحالي 25 مليون يورو.