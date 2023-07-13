تطاوين / تنوع في العروض والسهرات في الدورة 30 لمهرجان امي ذهيبة الثقافي الصيفي

انطلقت أمس الاربعاء فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان امي ذهيبة الثقافي الصيفي في أجواء احتفالية وشعبية مميزة نشطت المدينة على وقع أنغام فرق الفنون الشعبية واللوحات الفرجوية المفتوحة للكهول والاطفال.



وقد تضمن برنامج هذه الدورة التي تتواصل الى غاية يوم 17 جويلية الجاري عدة سهرات فنية سيحتضنها مسرح الهواء الطلق بذهيبة وكانت بدايتها الليلة الماضية بحفل ساهر أحياه الفنان خالد كعيب والفنانة نرمين فرحات تليها أمسية شعرية في سهرة يوم الخميس بالمنتزه البلدي طريق المعبر ثم سهرة للفنانة شيرين اللجمي مساء يوم السبت بمسرح الهواء الطلق على ان تختتم هذه السلسلة من السهرات يوم الاثنين القادم بسهرة فنان الراب "بلطي ".



وقد تضمن برنامج هذه الدورة التي تتواصل الى غاية يوم 17 جويلية الجاري عدة سهرات فنية سيحتضنها مسرح الهواء الطلق بذهيبة وكانت بدايتها الليلة الماضية بحفل ساهر أحياه الفنان خالد كعيب والفنانة نرمين فرحات تليها أمسية شعرية في سهرة يوم الخميس بالمنتزه البلدي طريق المعبر ثم سهرة للفنانة شيرين اللجمي مساء يوم السبت بمسرح الهواء الطلق على ان تختتم هذه السلسلة من السهرات يوم الاثنين القادم بسهرة فنان الراب "بلطي ".

...



ومن المبرمج أن يقدم "سرك فوق القمر " AGACIRQUE sur LA LUNE سهرته مساء يوم الاحد بمسرح الهواء الطلق حيث سيقدم عروضه المسرحية والبهلوانية بالرقص والعزف والايقاع.

وقد تميزت فقرات الافتتاح امس بالتنوع والاصالة في اللباس التقليدي والالعاب الشعبية وبافتتاح معرض للصناعات التقليدية واخر للفنون التشكيلية بدار الثقافة بذهيبة اضافة الى منحوتات للفنان خالد مليحة من ليبيا.



أما الجانب الفكري للمهرجان فقد تركز على تنظيم ندوة تتواصل يومي 13 و 14 جويلية بالمكتبة العمومية تحت عنوان ثراء المخزون الاثري والتاريخي والتراثي بجهة ذهيبة ودوره في التنمية تضمن برنامجها عدة مداخلات لاساتذة متخصصين من تونس والجزائر وليبيا فيها اهتمام اكاديمي بالتاريخ النضالي المشترك والحاضنة الحدودية والمجال الثقافي في وجه الحدود السياسية والوضع السياسي في اراضي الجنوب التونسي 1915 الجزء النفوسي اضافة الى مداخلة حول ذهيبة من التخوم والحدود واخرى حول الخصائص الحياتية في المناطق الحدودية. وتختتم هذه الندوة بعرض شريط وثائقي حول المقاومة التونسية الليلية المسلحة المشتركة بجهة ذهيبة.