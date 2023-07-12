موسم الحج لهذا العام محور محادثة بين رئيسة الحكومة ووزير الشؤون الدينية

مثل سير الأنشطة التي قام بها مكتب حجّاج تونس خلال موسم الحج 1444هـ/2023م، بمناسبة انتهاء الموسم وتوافد رحلات العودة لحجيج تونس الميامين من البقاع المقدسة إلى أرض الوطن، محور محادثة جرت اليوم الاربعاء بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الدينية رئيس البعثة الرسمية للحج إبراهيم الشّائبي.



وهنّأت رئيسة الحكومة بالمناسبة وزير الشؤون الدينية بنجاح موسم الحج لهذا العام، متوّجهة بالشكر لكل المساهمين في خدمة ضيوف الرحمان لحرصهم على آداء مناسك الحج في أفضل الظروف، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.





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يذكر أن عدد حجيج تونس لهذا الموسم بلغ 10982 حاجا، في حين قدر عدد أفراد مكتب حجاج تونس ب 520 شخصا وهم من المرشدين الدينيين والمرافقين وأفراد البعثة الصحية وشركة الخدمات الوطنيّة والإقامات وغيرها من الأطراف المتدخلة.



وتم نقل الحجيج التونسيين جوا نحو المطارات السعودية عبر 44 رحلة من مختلف المطارات التونسية.

