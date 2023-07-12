الملعب التونسي يدخل في تربص تحضيري بالعاصمة الى غاية 20 جويلية الجاري

يدخل الملعب التونسي بداية من اليوم الاربعاء والى غاية 20 جويلية الجاري في تربص تحضيري بين مركب الهادي النيفر وأحد النزل بجهة قمرت حسب اوردته الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.



ونشط فريق باردو بشكل مكثف منذ بداية الميركاتو الصيفي الحالي بتعاقده مع العديد من اللاعبين على غرار متوسط الميدان يوسف السعفي والمدافع المحوري حمزة بن عبدة والظهير الايمن الهادي خلفة والجناح الايمن علاء السالمي مقابل التفريط في في ايوب التليلي وبوبكر ديوب.

ويسعى الملعب التونسي تحت قيادة مدربه حمادي الدو الى تامين تحضيرات ناجحة للموسم الرياضي القادم 2023-2024 بعد اكتفائه في الموسم الماضي باللعب ضمن مجموعة تفادي النزول وبلوغه الدور نصف النهائي لكاس تونس.