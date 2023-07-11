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القصرين : قريبا سيتم إمضاء عقود التفويت في مصنع الجير بتالة ( المعتمد)

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 21:04 قراءة: 0 د, 51 ث
      
سيتم قريبا إمضاء عقود التفويت في مصنع الجير بمعتمدية تالة في ولاية القصرين بالبيع إلى مستثمر أجنبي .

وتأتي هذه الخطوة بسبب عجز هذه المؤسسة الخاصة عن خلاص الديون المتخلدة بذمتها لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز المقدرة ب6 ملايين دينار إلى جانب تهرأ معداتها وتجهيزاتها علما وأنها مغلقة منذ 7 أشهر وفق معتمد تالة جوهر الشعباني.
وأضح الشعباني اليوم الثلاثاء في تصريح إعلامي أن التفويت في المصنع لمستثمر أجنبي سيمكن من تجديد معدات وتجهيزات المصنع المتهرئة بأخرى عصرية بما من شأنه أن يساهم في الحد من التلوث الذي سببه لسنوات بالحي السكني المحيط به (حي الطيب المهيري ) فضلا عن المساهمة في إدخال روح جديدة للمصنع وضمان حقوق عماله و تمكين المنطقة من فرصة لتصدير مادة الجير نحو الأسواق العالمية وفق تاكيده .
...

وذكر ذات المصدر أن المستثمر الأجنبي الذي سيتم التفويت له في مصنع الجير بتالة بالبيع سيعقد قريبا جلسات مع والي الجهة بهدف الوقوف على كافة الاشكاليات والصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسة المحدثة منذ ثمانينات القرن الماضي وسبل تجاوزها حتى تكون في حلة جديدة تعود بالنفع على المعتمدية .


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