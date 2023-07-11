بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم - سمية بوسعيد تحرز برونزية سباق 1500 متر

احرزت العداءة التونسية سمية بوسعيد الميدالية البرونزية لسباق 1500 متر (فئة تي 13) بعد قطعها المسافة في توقيت قدره 4:30.98دق خلال منافسات اليوم الثالث لبطولة العالم لالعاب القوى لذوي الهمم المقامة حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس.
وبهذا التتويج الجديد، ارتفعت حصيلة تونس الى 4 ميداليات في هذا المونديال موزعة على النحو التالي :
- روعة التليلي ذهبية دفع الجلة (فئة اف 41)
- أحمد بن مصلح ذهبية دفع الجلة (فئة اف 37)
وبهذا التتويج الجديد، ارتفعت حصيلة تونس الى 4 ميداليات في هذا المونديال موزعة على النحو التالي :
- روعة التليلي ذهبية دفع الجلة (فئة اف 41)
- أحمد بن مصلح ذهبية دفع الجلة (فئة اف 37)
- مروى البراهمي فضية رمي الصولجان (فئة اف 32)
- سمية بوسعيد برونزية 1500 متر (فئة تي 13)
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