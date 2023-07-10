Babnet

نابل: وقفة احتجاجية لعدد من المعلمين والمديرين أمام المندوبية الجهوية للتربية

Publié le Lundi 10 Juillet 2023 - 13:19 قراءة: 1 د, 30 ث
      
نفذ عدد من المعلمين ومديري المدارس الابتدائية بولاية نابل، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية امام مقر المندوبية الجهوية للتربية، وذلك على إثر دعوة الفرع الجامعي للتعليم الأساسي كافة الهياكل النقابية للقطاع بالجهة لتنفيذ هذه الوقفة احتجاجا على القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التربية

وقال كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بنابل محمد عبد اللطيف في تصريح لصحفية (وات)، إن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار جملة من التحركات احتجاجا على قرارات إعفاء عدد من مديري المدارس الابتدائية، بسبب عدم تنزيلهم أعداد التلاميذ، مستنكرا ما وصفها ب"سياسة التشفي" التي تنتهجها سلطة الاشراف "لهرسلة المربي وضرب القطاع"، وفق تعبيره، واعتبر نية الوزرارة إيقاف مرتب عدد من المدرسين "خطوة تصعيدية سلبية تزيد من تعقيد الوضع"، مطالبا بالجلوس على طاولة التفاوض باعتباره "الحل الوحيد للخروج من الازمة الراهنة".

...

وأضاف ان الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بنابل، دعا منظوريه الى تنفيذ هذه الوقفة والدخول في اعتصام بمقر المندوبية، إلا انهم "وجدوا أبواب المندوبية موصدة أمام المربين والمواطنين"، لافتا إلى ان "الهدف الأساسي من هذه التحركات هو تبليغ صوت المربي للجهات المسؤولة والتعبير على الاحتجاج السلمي على القرارات الأخيرة"، وقال انه سيتم اليوم التوجه الى مقر الاتحاد الجهوي للشغل لعقد هيئة إدارية قطاعية للنظر في مقترحات المربين بالجهة، التي سيتم عرضها على الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الأساسي التي من المنتظر ان تنعقد يوم الأربعاء القادم من أجل اتخاذ قرار وطني في هذا الشأن.

يذكر ان مديري المدارس الابتدائية بالجهة اتخذوا اثر اجتماعهم يوم السبت الفارط، قرار استقالة جماعية مساندة لزملائهم الذين تم إعفاؤهم، واحتجاجا على قرار وزير التربية القاضي باعفاء 150 مديرا بسبب عدم تنزيلهم أعداد التلاميذ.

تجدر الإشارة الى ان وزارة التربية أصدرت صباح اليوم الاثنين بلاغا على صفحتها الرسمية، يتعلق بإعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجرة شهر ل17 ألف معلما تمسكوا بحجب الاعداد وذلك بعد عمليات الفرز المتواصلة والمحينة الخاصة بالمديرين والمعلمين الذين واصلوا حجب الاعداد، وفق نص البلاغ


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269593


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 10 جويلية 2023 | 22 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:29 19:43 16:15 12:32 05:09 03:19
Babnet
37°
 Babnet37° Babnet % 39 :الرطــوبة
تونــس Babnet27°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2739°-2841°-2741°-2742°-27
  • Avoirs en devises
    22940,2

  • (7 juil)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,36770 DT        1$ =3,09901 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juil)   1359,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*