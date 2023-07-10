نابل: وقفة احتجاجية لعدد من المعلمين والمديرين أمام المندوبية الجهوية للتربية

نفذ عدد من المعلمين ومديري المدارس الابتدائية بولاية نابل، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية امام مقر المندوبية الجهوية للتربية، وذلك على إثر دعوة الفرع الجامعي للتعليم الأساسي كافة الهياكل النقابية للقطاع بالجهة لتنفيذ هذه الوقفة احتجاجا على القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التربية



وقال كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بنابل محمد عبد اللطيف في تصريح لصحفية (وات)، إن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار جملة من التحركات احتجاجا على قرارات إعفاء عدد من مديري المدارس الابتدائية، بسبب عدم تنزيلهم أعداد التلاميذ، مستنكرا ما وصفها ب"سياسة التشفي" التي تنتهجها سلطة الاشراف "لهرسلة المربي وضرب القطاع"، وفق تعبيره، واعتبر نية الوزرارة إيقاف مرتب عدد من المدرسين "خطوة تصعيدية سلبية تزيد من تعقيد الوضع"، مطالبا بالجلوس على طاولة التفاوض باعتباره "الحل الوحيد للخروج من الازمة الراهنة".





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وأضاف ان الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بنابل، دعا منظوريه الى تنفيذ هذه الوقفة والدخول في اعتصام بمقر المندوبية، إلا انهم "وجدوا أبواب المندوبية موصدة أمام المربين والمواطنين"، لافتا إلى ان "الهدف الأساسي من هذه التحركات هو تبليغ صوت المربي للجهات المسؤولة والتعبير على الاحتجاج السلمي على القرارات الأخيرة"، وقال انه سيتم اليوم التوجه الى مقر الاتحاد الجهوي للشغل لعقد هيئة إدارية قطاعية للنظر في مقترحات المربين بالجهة، التي سيتم عرضها على الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الأساسي التي من المنتظر ان تنعقد يوم الأربعاء القادم من أجل اتخاذ قرار وطني في هذا الشأن.



يذكر ان مديري المدارس الابتدائية بالجهة اتخذوا اثر اجتماعهم يوم السبت الفارط، قرار استقالة جماعية مساندة لزملائهم الذين تم إعفاؤهم، واحتجاجا على قرار وزير التربية القاضي باعفاء 150 مديرا بسبب عدم تنزيلهم أعداد التلاميذ.



تجدر الإشارة الى ان وزارة التربية أصدرت صباح اليوم الاثنين بلاغا على صفحتها الرسمية، يتعلق بإعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجرة شهر ل17 ألف معلما تمسكوا بحجب الاعداد وذلك بعد عمليات الفرز المتواصلة والمحينة الخاصة بالمديرين والمعلمين الذين واصلوا حجب الاعداد، وفق نص البلاغ