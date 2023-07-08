جاكسون تصبح خامس أسرع سيدة في التاريخ بعد رقم عالمي في 100 متر

حققت الجاميكية شيريكا جاكسون، الحاصلة على فضية بطولة العالم، أفضل رقم عالمي هذا الموسم في سباق 100 متر بعد أن قطعت المسافة خلال 10.65 ثانية لتصبح خامس أسرع سيدة في التاريخ.

وضمنت جاكسون لقبها الوطني الثاني بسباق 100 متر في بطولة جاميكا لألعاب القوى بسهولة وحجزت مكانها في بطولة العالم في بودابست هذا الصيف.

وتفوقت جاكسون، بطلة العالم بسباق 200 متر، على منافستيها شاشالي فوربس (10.96) وناتاشا موريسون (10.98).

واحتلت إيلين طومسون-هيرا بطلة ثنائيتين متتاليتين بسباقي السرعة في الأولمبياد، التي عانت من الإصابات هذا الموسم، المركز الخامس بعد تحقيق أفضل زمن لها بالموسم خلال 11.06 ثانية.



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وبدت جاكسون في صدمة بعد معرفة أنها صارت خامس أسرع عداءة في التاريخ.

وصرحت "قلت العام الماضي إن واحدة من مشاكلي الرئيسية في انطلاقة السباق، اعتقد الليلة أنني تفوقت في البداية لكن يجب أن أدرس ما حدث مع المدرب (بول فرنسيس) لكنني أديت عملا بارعا".

ورغم مسيرتها المبهرة ترى جاكسون أنها لا تزال بحاجة للتطور قبل منافسات بودابست.

