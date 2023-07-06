منوبة: برمجة مشاريع لإعادة بناء وتهيئة عدد من مراكز البريد والعمل على حلّ إشكاليات مراكز البريد الريفية (المديرة الجهوية للبريد)

برمجت الادارة الجهوية للبريد بمنوبة خلال السنة الحالية والسنة القادمة عددا من مشاريع اعادة البناء والتهيئة بهدف تعصير الخدمات البريدية وضمان جودتها، وتوفير الفضاءات اللازمة والمرافق الضرورية لذلك، وتعميم الموزعات البريدية، مع حل اشكاليات مراكز البريد الريفية، وفق تصريح المديرة الجهوية للبريد لبنى العشي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضحت العشي أنّ من أهم المشاريع المبرمجة إعادة بناء مركز البريد بطبربة باعتمادات تفوق 500 الف دينار، على أن تنطلق الاشغال خلال السنة القادمة، مع ضمان تواصل الخدمات البريدية بالمنطقة في مقر على وجه الكراء الى حين انتهاء الاشغال.

يأتي ذلك بعد تدخل شمل المركز خلال السنة الحالية، تمثّل في تهيئة المسكن الوظيفي، وتدعيم الحماية بالمركز وتأمينه من السرقات بكلفة تتجاوز 18 ألف دينار.

وتوقّعت المديرة الجهوية للبريد انطلاق أشغال تهيئة وتوسعة مركز البريد بدوار هيشر في موفى السنة الحالية، بعد رصد الديوان اعتمادات بقيمة 350 الف دينار لتحسينه وفق بنية عصرية تتضمن جميع الفضاءات اللازمة والمرافق الضرورية، وكذلك مركزي بريد البطان وبرج العامري باعتمادات قدرت بـ150 الف دينار لكل منهما، كما تمت برمجة تهيئة مركز البريد بصنهاجة من معتمدية وادي الليل، وتركيز موزع آلي به بقيمة 70 الف دينار، وستنطلق اشغاله قريبا.



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يأتي ذلك بعد انتهاء أشغال تهيئة مركز البريد الفجة بمعتمدية المرناقية، وتركيز موزع الي به بقيمة 120 الف دينار، على ان تتم السنة القادمة تهيئة مركز البريد بالسعيدة من معتمدية وادي الليل ـ وتحسين فضائه بعد ربطه مؤخرا بشبكة التطهير.

وبيّنت أن نسبة تعميم الموزعات البريدية ستبلغ مع بداية السنة القادمة 100 بالمائة، وذلك بعد تركيز موزعات بكل من شوّاط بالجديدة، وشباو بوادي الليل، والفجة و20 مارس، والبساتين بالمرناقية، والنجاة بالجديدة، وإعادة تركيز موزعات بمنوبة ودوار هيشر، مع برمجة تركيز موزعين بصنهاجة بوادي الليل والحبيبية بالجديدة.

وأشارت العشي إلى أنّ التركيز صلب الادارة الجهوية حاليا ينصبّ على تذليل صعوبات مراكز البريد الريفية البالغ عددها الجملي 5 مراكز بريد، وبالخصوص مركزي برج التومي و سيدي علي الحطاب المغلقين بصفة مؤقتة، حيث تم غلق مركز بريد برج التومي لمدة أسبوعين منذ بداية الشهر الحالي في انتظار تقرير اختبار يقيّم وضعية البناية ان كانت ايلة للسقوط او قابلة للتهيئة بعد برمجة الاعتمادات اللازمة لذلك، علما أنّ تأمين الخدمات البريدية اللازمة يتم في الأثناء عبر البريد المتنقل يومين في الاسبوع.

وأضافت أنّ مركز بريد سيدي علي الحطاب المغلق منذ بداية شهر ماي، قد أغلق نتيجة تعذّر توفير عون خدمات، في انتظار الاعلان عن نتائج الانتداب المحلي الذي تم أُجري في الغرض من قبل مصالح الديوان، مشيرة إلى أنه تأمين الخدمات البريدية يتم عبر البريد المتنقل 3 أيام في الاسبوع، مع تعهّد مركز بريد البساتين بتوزيع المراسلات يوميا في المنطقة.

ن ع



