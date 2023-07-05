بنزرت: حملة رقابية مشتركة للتصدي للانتصاب الفوضوي بمناطق عين مستير وظهر عياد و دار خضار برفراف

نفذت المصالح الرقابية المشتركة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والحرس البحري وبلدية رفراف امس الثلاثاء، حملات رقابية بمناطق عين مستير وظهر عياد و دار خضار برفراف، اسفرت عن إزالة عدد هام من الواقيات الشمسية والخشبية التي تعمد أصحابها تركيزها على الشواطئ دون تراخيص قانونية، علاوة على تحرير محاضر متعلقة بمخالفات التعدي على الملك العمومي الغابي والبحري والبناء بالصلب، وفق مصدر من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.



وأضاف ذات المصدر في تصريحه لصحفي "وات" ان مثل هذه الحملات المحلية والجهوية ستتواصل في الزمان والمكان بمعية جميع الهياكل الرقابية، وذلك في اطار تنفيذ توصيات اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة، وبالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية المعنية في اطار الالتزام بالتراتيب القانونية.