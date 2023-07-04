الألعاب الرياضية العربية-2023/ ألعاب القوى-ذوي الاحتياجات الخاصة : اليوم الاول ـ تونس تحصد 4 ميداليات منها ذهبية

حصدت تونس 4 ميداليات منها ذهبية وفضيتان وبرنزية/ في منافسات اليوم الاول لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الألعاب الرياضية العربية-2023/ التي جرت اليوم الثلاثاء بالملعب الأولمبي, ميلود هدفي (وهران).



وجاءت الميدالية الذهبية بواسطة العداءة التونسية امال دبي التي قطعت سباق 100م / ت/52 وت/53 وت/54/ في توقيت قدره 20ث و75 امام الجزائريتين صليحة طالب التي احرزت الميدالية الفضية ب/21ث و55/ ولمياء بن كرمة صاحبة الميدالية البرونزية ب/21ث و75/.





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اما الفضيتان فقد كانتا من نصيب العداء محمد نضال الخليفي في سباق 100م رجال /ت52 /53/ 54/ بتسيجله زمنا قدره 15ث و46 خلف السعودي البرع الفرقفي /15ث و29/ وامام البحريني ناصر الوقاز /15ث و77/ ووسيم الصالحي في اختصاص رمي الجلة /صنف ف32/ حيث حقق رمية قدرها 30م و10 خلف الجزائري عبد الحق الميسوني الذي توج بالمعدن النفيس ب/31م و65/. فيما عادت احرز الميدالية البرونزية التونسي عبد الناصر الزايدي ب25م و77.