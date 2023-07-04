الألعاب الرياضية العربية 2023: التونسية فرح طليق تحرز الميدالية الفضية في مسابقة رمي الرمح

فازت العداءة التونسية فرح طليق بالميدالية الفضية لمسابقة رمي الرمح ضمن منافسات النسخة الخامسة عشرة لدورة الألعاب الرياضية العربية التي تحتضنها الجزائر الى غاية 15 جويلية الجاري.

وحققت طليق رمية بلغت 40م فاصل 42 خلف الجزائرية يسرى وداد التي تمكنت من تسجيل 47 م فاصل 18

مترا ، فيما عادت الميدالية البرونزية للتونسية نسرين لشهب ب (07ر40 متر).

وكانت التونسية سيرين الماجري احرزت صباح اليوم الميدالية الفضية لسباق 10 ألاف متر مشي بقطعها مسافة السباق في زمن قدره (47 دقيقة و13 ثانية) خلف الجزائرية سعاد عزي التي توجت بالميدالية الذهبية بتوقيت قدره 46 دقيقة و59 ثانية وامام الجزائرية الاخرى ميليسا تولوم صاحبة الميدالية البرونزية (47 دقيقة و37 ثانية).



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يذكر ان تونس تشارك في رياضة العاب القوى ب13 رياضيا هم : عبد السلام العيوني (800 متر و1500 متر) ورياض شنيني (800 متر و1500 متر) ورامي البلطي (400 متر) ومحمد امين تواتي (400 متر حواجز) وابراهيم الجريدي (3000 متر موانع) ومحسن عناني (رمي المطرقة) ومروى بوزياني (3000 متر موانع) وسندة قرمة (رمي المطرقة) وفرح طليق (رمي الرمح) وندى شرودي (سباعي ورمي الجلة) وسلمى باجية (800 متر) وسيرين ماجري (10000 متر مشي) ونسرين لشهب (رمي رمح)