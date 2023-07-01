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بن عروس: برمجة حصص مداواة باستعمال الطائرة فوق مآوي الحشرات

Publié le Samedi 01 Juillet 2023 - 15:46 قراءة: 0 د, 39 ث
      
افادت ولاية بن عروس في بلاغ لها انه تمت، في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية، برمجة حصص مداواة بالطائرة على عدد من مناطق الضاحية الجنوبية للعاصمة خلال الفترة الممتدة من اليوم السبت الى غاية يوم 10 من الشهر الجاري.

وتشمل المناطق المعنية بالمداواة عن طريق الطائرة، ضفاف بحيرة تونس الجنوبية ( بلدية مقرين)، والمنخفضات الساحلية برادس الشاطيء، والمنخفضات الساحلية، والمستنقعات بين وادي مليان والمنطقة المعروفة ب"قمودة"، وضفاف وادي مليان بين الطريق الرئيسية "ام سي 33" و مصب الوادي، الى جانب ضفاف وادي معيزات بالزهراء بين الطريق الرئيسية "ام سي 33" ومصب الوادي، وفق ذات البلاغ .

...

ودعت الولاية في ذات السياق، كافة مربي النحل الى اخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق المعنية بالمداواة في اليوم الذي ستتم فيه برمجة رش المداواة واليوم الذي يليه.


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