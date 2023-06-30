بنزرت: توزيع 500 كيس من القماش وبرامج توعوية للتنبيه من مخاطر استعمال الاكياس البلاستيكية

تم اليوم الجمعة، بالتعاون بين السلط الجهوية والمحلية والبلدية والمجتمع المدني بمعتمدية راس الجبل من ولاية بنزرت، توزيع 500 كيس من القماش الطبيعي مخصص للاستعمال المتكرر وتنظيم حملات تحسيسية ميدانية للحد من من مخاطراستعمال الاكياس البلاستيكية على الصحة العامة والبيئة ككل.



وقالت الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية راس الجبل ابتسام الرزقي لصحفي "وات" ان المبادرة تندرج في اطار البرامج التوعوية التي أعدتها مصالح البلدية بمناسبة مبادرة سنة النظافة 2023، وايضا في اطار الاستراتيجية الوطنية للحدّ من التلوث البلاستيكي، وقد تم فيها توزيع الاكياس، بالتعاون مع الهلال الاحمر فرع رأس الجبل وعدد من مكونات المجتمع المهني والمتطوعين، علاوة على تنفيذ حملات توعوية وتحسيسية موجهة للمواطنين بمختلف احياء المنطقة وفضاءاتها التجارية، للتنبيه من مخاطر استعمال الاكياس البلاستيكية واثارها السلبية على البيئة والمحيط، وأيضا على الصحة العامة .





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وأضافت ان المبادرة ستتلوها مبادرات إضافية تتعلق بمزيد تكثيف حملات النظافة والازالة لمختلف النقاط السوداء والزرقاء بالمنطقة وأيضا التعهد والصيانة المكفولة من قبل المصالح البلدية .